Зеленский рассказал Шольцу о провале российского наступления

Президент Украины поблагодарил за полученный пакет военной помощи от Германии: «Наши договоренности в Гранаде успешно реализуются. Я особенно благодарен за последний большой пакет военной помощи, который включает системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним».

Зеленский также проинформировал Шольца о ситуации на фронте, упомянув неудачные попытки наступления России в районе Авдеевки и значительные потери российских сил.

Оба лидера также обговорили вопросы мировой политики и предстоящие мероприятия.

