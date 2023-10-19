ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) сделало очередной инновационный шаг в обеспечении потребностей клиентов в пассажирских перевозках, запустив новое мобильное приложение ADY Mobile, с помощью которого пользователи услуг АЖД смогут более комфортно организовывать свои поездки.

Отныне посредством ADY Mobile будет намного удобнее покупать и возвращать билеты на поезда по всем направлениям, проверять график движения поездов, а также получать весь пакет новостей и обновлений, связанных с пассажирскими перевозками по железным дорогам Азербайджана.

ADY Mobile также позволит пользователям безопасно и удобно, в режиме как онлайн, так и оффлайн, пополнять с помощью банковских карт баланс проездных карт АЖД и проходить через вокзальные турникеты, которые будут просто считывать полученный штрих-код.

Приложение ADY Mobile является частью масштабного процесса трансформации, ведущегося в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», где постоянно исследуются новые технологии, ведется целенаправленная работа по совершенствованию комфорта и оперативных услуг, оказываемых пассажирам.