Азербайджанские железные дороги запустили мобильное приложение фото; видео
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) сделало очередной инновационный шаг в обеспечении потребностей клиентов в пассажирских перевозках, запустив новое мобильное приложение ADY Mobile, с помощью которого пользователи услуг АЖД смогут более комфортно организовывать свои поездки.
Отныне посредством ADY Mobile будет намного удобнее покупать и возвращать билеты на поезда по всем направлениям, проверять график движения поездов, а также получать весь пакет новостей и обновлений, связанных с пассажирскими перевозками по железным дорогам Азербайджана.
ADY Mobile также позволит пользователям безопасно и удобно, в режиме как онлайн, так и оффлайн, пополнять с помощью банковских карт баланс проездных карт АЖД и проходить через вокзальные турникеты, которые будут просто считывать полученный штрих-код.
Приложение ADY Mobile является частью масштабного процесса трансформации, ведущегося в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», где постоянно исследуются новые технологии, ведется целенаправленная работа по совершенствованию комфорта и оперативных услуг, оказываемых пассажирам.
Отметим, что в этом году благодаря улучшениям в сфере перевозок число граждан Азербайджана, пользующихся железнодорожным транспортом, достигло 5,3 миллиона человек. По данным экспертов, к концу 2023 года это число впервые в истории превысит 6 миллионов человек, а уже в следующем году АЖД планирует перевезти свыше 7 миллионов пассажиров.
Руководство и коллектив ЗАО «Азербайджанские железные дороги», которые с помощью международной консалтинговой компании взяли курс на цифровую трансформацию железных дорог, сумели осуществить диагностику IT-систем и разработать собственную «Стратегию цифровизации», в рамках которой, наряду со множеством других новшеств, применяются наиболее современные решения, позволяющие поднять уровень обслуживания в сфере пассажирских перевозок на принципиально новый качественный уровень.