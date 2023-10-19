Палестина довольна Азербайджаном

Посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Карим отметил, что Азербайджан всегда поддерживает борьбу Палестины за независимость. Об этом он рассказал в интервью АПА.

Посол сказал, что позиция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, высказанная на заседании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), соответствует принципам международной легитимности, международного права и резолюциям ООН.

«Похвально, что Азербайджан всегда защищает свои принципы, международное право и международную легитимность. Если мы не будем привержены международному праву и международной легитимности, и Азербайджан, и мы, весь цивилизованный мир понимаем, что будем жить в мире, где главенствует закон джунглей, как это происходит сейчас в Палестине. Поэтому, конечно, мы удовлетворены позицией Азербайджана», — добавил посол.