Азербайджан и Узбекистан определили направления сотрудничества в процессе соцреформ
Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым посетила Узбекистан.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, Сахиль Бабаев встретился с директором Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана Мансурбеком Оллоеровым. Бабаев подчеркнул, что благодаря совместным усилиям глав государств Азербайджана и Узбекистана исторические отношения двух стран достигли уровня стратегического партнерства.
Была отмечена значимость подписанных за этот период документов. В частности, особое значение в развитии стратегического партнерства отводится договору о создании Высшего межгосударственного совета между Азербайджаном и Узбекистаном, подписанному президентами Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиёевым в августе 2023 года.
На встрече было подчеркнуто, что строительство средней школы по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в освобожденном городе Физули является еще одним проявлением дружбы и братства двух стран.
Была предоставлена информация о проведенных в последние годы в Азербайджане социальных реформах, концепции DOST, цифровых достижениях в социальной сфере.
Мансурбек Оллоеров рассказал о важных мероприятиях, проводимых в направлении расширения связей в социальной сфере. Было отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в процессе социальных реформ между двумя структурами.
По итогам встречи Бабаев и Оллоеров подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области социальной защиты между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана. В документе предусмотрено сотрудничество, обмен опытом и информацией в таких направлениях, как совершенствование социального законодательства и цифровизация социальных услуг, организация социального обслуживания уязвимых групп населения, усыновление, медиация, оценка инвалидности, реабилитация и т.д.