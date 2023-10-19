Азербайджан и Узбекистан определили направления сотрудничества в процессе соцреформ

Была отмечена значимость подписанных за этот период документов. В частности, особое значение в развитии стратегического партнерства отводится договору о создании Высшего межгосударственного совета между Азербайджаном и Узбекистаном, подписанному президентами Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиёевым в августе 2023 года.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, Сахиль Бабаев встретился с директором Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана Мансурбеком Оллоеровым. Бабаев подчеркнул, что благодаря совместным усилиям глав государств Азербайджана и Узбекистана исторические отношения двух стран достигли уровня стратегического партнерства.

Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым посетила Узбекистан.

На встрече было подчеркнуто, что строительство средней школы по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в освобожденном городе Физули является еще одним проявлением дружбы и братства двух стран.

Была предоставлена информация о проведенных в последние годы в Азербайджане социальных реформах, концепции DOST, цифровых достижениях в социальной сфере.

Мансурбек Оллоеров рассказал о важных мероприятиях, проводимых в направлении расширения связей в социальной сфере. Было отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в процессе социальных реформ между двумя структурами.