В воскресенье стартует новый сезон в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL). Среди десяти участников чемпионата будет и команда из Хачмаза. Туда из Баку переехал старейший на сегодняшний день клуб страны – НТД. С этого сезона он будет называться НТД-ИНДИГО.

Президент клуба, как и прежде, - Бахрам Абдинов. «В отличие от остальных участников чемпионата Азербайджана НТД существует на баскетбольной арене страны не 2 года, а 22, - заявил на сегодняшней презентации команды ее руководитель. - При этом в прошлом сезоне у нас была самая молодая команда. А в этом она стала еще моложе. Есть ребята, которые еще учатся в школе. У нас баскетболисты, которые входят в различные сборные страны – от взрослой до юношеской. Игроками национальной команды являются Акпер Мамедов и Эльшад Ширзадов. Также привлекли в команду пять легионеров.

В этом году чемпионат будет еще интереснее. Все домашние матчи команда будет проводить в Хачмазе. Спасибо нашему спонсору и ИВ Хачмазского района. Тренироваться будем как в Хачмазе, так и в Баку. Главным тренером по-прежнему является Тахир Бахшиев, помогать ему будет Полад Гасанов. Привлекли также турецкого тренера по физподготовке».

По словам представителя Управления спорта Хачмазского района Эльмана Мамедова, для района со 180-тысячным населением появление собственной баскетбольной команды станет большим толчком в развитии спорта и повысит интерес молодежи к баскетболу.

Возвращаясь к составу НТД-ИНДИГО, стоит сказать, что клуб пригласил пятерых американцев. Среди них особо следует отметить 33-летнего разыгрывающего Гриффина Рэмме, успевшего за свою карьеру поиграть в различных странах Европы.

Джаред Смолл перешел в команду из «Гянджи». Даниэль Вестбрук, Брендон Уоткинс и Брендон Янгер также усилили клуб.

Цель НТД-ИНДИГО в этом сезоне – бросить вызов действующему чемпиону и главному фавориту сезона «Сабаху», представляющему сейчас Азербайджан в Кубке Европы ФИБА, а также продолжать готовить баскетболистов для сборных страны.