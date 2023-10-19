Израиль разорвет все связи с Газой

Израиль после войны разорвет всякую связь с Газой. Как передает Haaretz, об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе выступления перед комитетом по обороне и международным делам Кнессета, определил конечные цели войны против ХАМАС.

Галант заявил о стремлении к «устранению ХАМАС и уничтожению его возможностей, как военных, так и правительственных» и к «созданию новой реальности в сфере безопасности в регионе».

Министр подчеркнул, что после достижения этих целей Израиль прекратит нести «ответственность» за Газу. Сейчас Израиль контролирует воздушное пространство, границы и береговую линию Газы.

«Все связи между Израилем и Газой после войны будут разорваны», — уточнил он.