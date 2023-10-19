Чеченец с ножом задержан перед синагогой во Франции

Подросток, предположительно чеченского происхождения, с ножом был задержан рядом с синагогой в Страсбурге, сообщает France 24.

Молодой человек чеченского происхождения был арестован полицейским после того, как он провел лезвием ножа по металлическим ограждениям, окружающим Большую синагогу мира в Страсбурге, а затем спрятал холодное оружие в своем рукаве.

Во время допроса он заявил, что случайно нашел в своем кармане нож с лезвием длиной 12 см и утверждал, что не знал, что здание является синагогой.

Напомним, 13 октября во французском Аррасе 20-летний уроженец Ингушетии Мохаммед Могушков напал с ножом на школу, в результате чего один из учителей погиб, три человека были тяжело ранены. Перед нападением на школу 20-летний Могушков записал видео, в котором заявил, что действовал от имени ИГИЛ.