Многомиллиардный запрос на поддержку Украины и Израиля в Конгрессе США
Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс бюджетный запрос на 106 млрд долларов, пишет Axios.
Из этой суммы 14,3 млрд предназначены для военной поддержки Израиля, 61 млрд — для военной и экономической помощи Украине, а 10 млрд — на гуманитарную помощь Украине, сектору Газа и Израилю.
Президент США Джо Байден в своем сообщении в сети X подчеркнул: «История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор или когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, то они вызывают еще больше хаоса, смертей и разрушений. И тогда затраты и угрозы для Америки и всего мира будут только нарастать. Мы не должны уходить».
History has taught us that when terrorists don’t pay the price for their terror or when dictators don’t pay a price for their aggression, they cause more chaos, death, and destruction.— President Biden (@POTUS) October 20, 2023
And the costs and threats to America and to the world keep rising.
We must not walk away.