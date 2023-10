Многомиллиардный запрос на поддержку Украины и Израиля в Конгрессе США

Из этой суммы 14,3 млрд предназначены для военной поддержки Израиля, 61 млрд — для военной и экономической помощи Украине, а 10 млрд — на гуманитарную помощь Украине, сектору Газа и Израилю.

Президент США Джо Байден в своем сообщении в сети X подчеркнул: «История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор или когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, то они вызывают еще больше хаоса, смертей и разрушений. И тогда затраты и угрозы для Америки и всего мира будут только нарастать. Мы не должны уходить».

History has taught us that when terrorists don’t pay the price for their terror or when dictators don’t pay a price for their aggression, they cause more chaos, death, and destruction.



And the costs and threats to America and to the world keep rising.



We must not walk away.