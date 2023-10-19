Многомиллиардный запрос на поддержку Украины и Израиля в Конгрессе США

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс бюджетный запрос на 106 млрд долларов, пишет Axios.

Из этой суммы 14,3 млрд предназначены для военной поддержки Израиля, 61 млрд — для военной и экономической помощи Украине, а 10 млрд — на гуманитарную помощь Украине, сектору Газа и Израилю. 

Президент США Джо Байден в своем сообщении в сети X подчеркнул: «История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор или когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, то они вызывают еще больше хаоса, смертей и разрушений. И тогда затраты и угрозы для Америки и всего мира будут только нарастать. Мы не должны уходить».