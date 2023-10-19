В Карабахе заработали 14 ГЭС

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начали работу 14 гидроэлектростанций. Как передает haqqin.az, об этом заявил президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев на событии, посвященном Дню энергетика.

Президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев заявил: «Работы проводятся по поручению президента Ильхама Алиева с целью создания зоны зеленой энергии на этих территориях».

Он также уточнил, что 3 ГЭС находятся на стадии завершения строительства, и одновременно ведется строительство еще 9 гидроэлектростанций. Кроме того, восстанавливаются поврежденные станции и подстанции.