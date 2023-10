Египет обвиняет Израиль в драме с «Рафах»

«Западные СМИ поощряют сценарий депортации. Израиль обвиняет Египет в закрытии пограничного перехода, несмотря на то, что Израиль 4 раза обстреливал пограничный переход (с палестинской стороны) и отказывал во ввозе помощи», — сказал представитель МИД.

Пресс-секретарь МИД подтвердил, что «пограничный переход Рафах открыт, но Израиль отказывается пропускать помощь в Газу. Сегодня Египет обвиняют в эвакуации граждан третьих стран. Пограничный переход открыт, Египет не несет ответственность за препятствия эвакуации».

Абу Зейд также напомнил о предстоящем «Каирском мирном саммите», наметив его как возможность для поиска решений.

