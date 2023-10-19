Ограничен ввоз продовольствия из Ирана

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) объявило о временном запрете на ввоз продовольственного картофеля из иранских компаний Hame Fan Harifan Khedmat Gostar, Shayan Sam Milad и Amin Tejarat Atlas Darya.

Сотрудниками AQTA были проведены исследования картофеля, импортированного из Ирана. В результате анализа во взятых образцах продукции были обнаружены «карантинный вредитель - кольцевая бактериальная гниль (clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) и бактерии бурой гнили картофеля (Ralstonia solanacearum)».

В связи с этим, начиная с 23 октября 2023 года, введен временный запрет на ввоз данных партий картофеля, и соответствующие уведомления были отправлены в Иран.