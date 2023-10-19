Кадыров назвал происходящее в Газе «геноцидом»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил события в секторе Газа, назвав их «геноцидом мусульман-палестинцев». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев», — заявил он.

Кадыров также сказал, что ответственные за это настроили против себя многие страны.