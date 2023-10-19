Эрдоган обвинил Израиль в тяжких грехах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия Израиля в секторе Газа.

В своем заявлении в социальных сетях он заявил: «Невозможно обеспечить безопасность, убивая детей, женщин, мирных жителей, бомбя больницы, школы, мечети и церкви. Угнетение не может длиться вечно. Вместо того чтобы исправить ошибку и действовать с государственной мудростью, власти Израиля с подачи внерегиональных сил ведут себя подобно организации».

«Я повторяю наш призыв к израильскому руководству не расширять масштабы своих нападений на мирных жителей и немедленно прекратить свои операции, приравниваемые к геноциду», — сказал президент Турции.



Эрдоган также призвал к установлению гуманитарного перемирия в Газе и подчеркнул роль Турции в поиске решения палестинского конфликта: «Мы верим, что наш регион обретет стабильность с созданием новых механизмов, обеспечивающих безопасность мусульман, евреев, христиан и всех живущих на этих землях. Турция продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить пролитие невинной крови и разрешить конфликт в Палестине до того, как будет достигнута точка невозврата».