Сунак приехал в Каир и вместе с Аббасом осудил ХАМАС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак активно ведет переговоры на Ближнем Востоке. Недавно он был в Саудовской Аравии и встретился с эмиром Катара, а сейчас он находится в Египте, где проводит встречи с президентом этой страны Абдель-Фаттахом Сиси и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, передает BBC.

По словам представителей британского премьера, Риши Сунак на встрече с Аббасом выразил «глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных жителей Газы» и подчеркнул свою приверженность открытию гуманитарного доступа в Газу. Оба лидера «осудили терроризм ХАМАС и подчеркнули, что ХАМАС не представляет палестинский народ».

«Лидеры согласились в необходимости для всех сторон предпринять шаги для защиты гражданских населения и инфраструктуры и минимизации гибели невинных людей», — заявила представитель британского премьера.

В интервью арабской службе BBC Сунак сообщил, что открытие пропускного пункта Рафах на границе между Газой и Египтом «произойдет в самое ближайшее время». Он также подчеркнул, что доставка гуманитарной помощи жителям Газы является «непосредственным приоритетом прямо сейчас».

В своем посте в сети Х он написал: «Все лидеры должны работать вместе, чтобы избежать любой региональной эскалации и добиться того, чтобы гуманитарная помощь дошла до гражданского населения Газы».