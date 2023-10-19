ХАМАС освободил двух американских заложников

ХАМАС освободил двух удерживаемых в заложниках граждан США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление группировки.

Двое американских заложников (женщина и ее дочь), удерживаемых боевиками ХАМАС, были освобождены «по гуманитарным соображениям», заявил представитель вооруженного крыла организации Абу Убайда.

Он сказал, что это было сделано в ответ на посреднические усилия Катара и для того, чтобы «доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными».