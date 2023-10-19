Население России неумолимо сокращается

Росстат представил демографический прогноз для РФ на период до 2045 года, основанный на данных Всероссийской переписи населения 2021 года. Прогноз не включает в себя данные по населению регионов Украины, аннексированных Россией в 2022 году , передают российские СМИ.

По данным на 1 января 2023 года, в России проживает 146,45 млн человек. Ожидается, что к 1 января 2046 года этот показатель уменьшится до 138,77 млн. Прогноз показывает, что население упадет до менее 145 млн в 2026 году, до менее 143 млн в 2030 году и до менее 140 млн в 2039 году.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году составляет 73,1 года, но предполагается, что к 2045 году этот показатель увеличится до 79,8 лет. В частности, для женщин прогнозируется продолжительность жизни в 83,2 года, а для мужчин — 75,9 лет к 2045 году.

В период 2024-2032 гг. прогнозируется ежегодное сокращение населения более чем на 400 тыс. человек. Естественная убыль населения в эти годы может достигать 600-700 тыс. человек в год, при этом миграционный прирост оценивается в 210-230 тыс. человек ежегодно на протяжении всего прогнозного периода.