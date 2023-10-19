Растет число погибших в Израиле французов

Не менее 30 граждан Франции погибли в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Как передает CNN, об этом сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Франции.

Согласно данным министерства, семь граждан Франции до сих пор числятся пропавшими без вести. Министерство также заявило, что «некоторые» из этих людей находятся в качестве заложников в Газе, не предоставив дополнительной информации.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их освобождение», — добавили в министерстве.