Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 21:36

Казахстан — один из крупнейших торговых партнеров России на постсоветском пространстве и член военного блока ОДКБ — ввел запрет на экспорт в РФ 106 наименований товаров. Когда российские официальные лица начинали угрожающе намекать, типа «Казахстан - следующий», а рептильные пропагандисты с удовольствием крутили эту тему, причем в Кремле ни разу их не одернули и не дезавуировали их выпады в сторону Астаны – могли ли в Москве предположить, что в Казахстане к таким эскападам отнесутся, как минимум, настороженно и будут думать о защитных мерах? Ой, вряд ли. Скорее всего срабатывало это великорусское пренебрежение к «братьям по семье народов»: Да куда они денутся, мы же их с ладони кормили. Хотя те времена уже в прошлом, да и «семья народов» уже распалась, нет ее теперь, одни соседи кругом, а с ними отношения стоит выстраивать все же по-иному.

Ни о чем таком этом в Кремле не задумывались и гнули прежнюю линию. И еще неизвестно, сколько бы это продолжалось, пока не грянуло 24 февраля 2022 года, все смешавшее в доме «кремлевских». Внезапно для них выяснилось, что центральноазиатские соседи и ряд других государств – это не просто «младшие партнеры», но и важные хабы для поставки в Россию высокотехнологичных импортных товаров в обход санкций. В общей сложности через Казахстан и другие хабы параллельного импорта (Грузию, Армению, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан) Россия только из Евросоюза ввезла товаров на $14,1 миллиарда за первую половину 2023 года. По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы такого импорта взлетели почти на 60%, или $5,2 миллиарда. А его основными статьями стали телеком-оборудование, микроэлектроника, транспортная техника, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны. И теперь они в полном праве, вне зависимости от позиции Москвы, эти хабы либо расширить – либо вовсе прекратить их деятельность. Исходя на этот раз не из инструкций от российских властей – а только и исключительно собственных интересов. Называя вещи своими именами, украинская авантюра Кремля создала новый прайс лояльности тех же центральноазиатских республик для Москвы. Ситуация для Кремля возникла новая, совершенно непривычная и некомфортная, поскольку раньше там считалось, что идти в русле установок Москвы – и есть главный интерес государств Центральной Азии. И, как обычно и бывает, российские власти к этому оказались не готовы. Ни аналитически – просчитав все вероятности возможного развития ситуации. Ни политически – предложив новые условия сотрудничества с учетом интересов этих стран.