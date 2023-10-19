Казахстан ответил России наотмашь что там у соседей
Казахстан — один из крупнейших торговых партнеров России на постсоветском пространстве и член военного блока ОДКБ — ввел запрет на экспорт в РФ 106 наименований товаров.
Когда российские официальные лица начинали угрожающе намекать, типа «Казахстан - следующий», а рептильные пропагандисты с удовольствием крутили эту тему, причем в Кремле ни разу их не одернули и не дезавуировали их выпады в сторону Астаны – могли ли в Москве предположить, что в Казахстане к таким эскападам отнесутся, как минимум, настороженно и будут думать о защитных мерах?
Ой, вряд ли. Скорее всего срабатывало это великорусское пренебрежение к «братьям по семье народов»: Да куда они денутся, мы же их с ладони кормили. Хотя те времена уже в прошлом, да и «семья народов» уже распалась, нет ее теперь, одни соседи кругом, а с ними отношения стоит выстраивать все же по-иному.
Ни о чем таком этом в Кремле не задумывались и гнули прежнюю линию. И еще неизвестно, сколько бы это продолжалось, пока не грянуло 24 февраля 2022 года, все смешавшее в доме «кремлевских». Внезапно для них выяснилось, что центральноазиатские соседи и ряд других государств – это не просто «младшие партнеры», но и важные хабы для поставки в Россию высокотехнологичных импортных товаров в обход санкций.
В общей сложности через Казахстан и другие хабы параллельного импорта (Грузию, Армению, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан) Россия только из Евросоюза ввезла товаров на $14,1 миллиарда за первую половину 2023 года. По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы такого импорта взлетели почти на 60%, или $5,2 миллиарда. А его основными статьями стали телеком-оборудование, микроэлектроника, транспортная техника, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны.
И теперь они в полном праве, вне зависимости от позиции Москвы, эти хабы либо расширить – либо вовсе прекратить их деятельность. Исходя на этот раз не из инструкций от российских властей – а только и исключительно собственных интересов. Называя вещи своими именами, украинская авантюра Кремля создала новый прайс лояльности тех же центральноазиатских республик для Москвы.
Ситуация для Кремля возникла новая, совершенно непривычная и некомфортная, поскольку раньше там считалось, что идти в русле установок Москвы – и есть главный интерес государств Центральной Азии. И, как обычно и бывает, российские власти к этому оказались не готовы. Ни аналитически – просчитав все вероятности возможного развития ситуации. Ни политически – предложив новые условия сотрудничества с учетом интересов этих стран.
Как итог – каждое из центральноазиатских государств выбирает свой путь, суть которого остается неизменной – дистанцирование от Москвы. Правда, скорость этого дистанцирования у всех разная. «Идейно близкий» Кремлю Бишкек в силу зависимости от Москвы делает это максимально осторожно, буквально по принципу «шаг вперед – два шага назад». Стремясь на статусе «хаба параллельного импорта» еще и хорошо заработать. Да и его экономические связи с Западом столь незначительны, что особо ему за такое ничего и не грозит.
Иное дело Казахстан с его мощной экономикой и тесными контактами с западным бизнесом. Здесь любые прибыли от хаба будут полностью съедены рисками, возникающими для Астаны из-за нарушений западных санкций. Поэтому и реакция другая, и поведение более решительное.
Правда, Министерство торговли и интеграции республики поспешило выступить с успокаивающим Москву заявлением: дескать, регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались. И тут же: «При этом отмечаем, что торговля товарами так называемого «двойного назначения», которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами РК».
Вот право, лучше было бы с таким разъяснением не выступать. Поскольку здесь как раз ситуация «что пнем об сову, что совой об пень». Факт того, что Казахстан искусно отходит от путинской России, не забывая отвечать на ее хамство, подобные заявления не отменят.