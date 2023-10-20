Запрос Байдена висит в воздухе: в Конгрессе каша

Кандидат от республиканцев Джим Джордан получил поддержку 194 представителей, потеряв 6 голосов по сравнению с первым раундом. 25 республиканцев не поддержали его. Кандидат от демократов Хаким Джеффрис набрал 210 голосов.

Для избрания спикера необходимо 217 голосов при полном составе Палаты представителей.

Джордан, комментируя ситуацию, заявил: «Я не собираюсь сдаваться, несмотря на снижающуюся поддержку со стороны республиканцев». Бывший спикер Кевин Маккарти отметил: «Это проблема для партии. Это восемь сумасшедших членов партии под руководством Гетца, которые поставили нас в неудобное положение». Гетц, который ранее инициировал отстранение Маккарти, подчеркнул: «Если этим несогласным нужен фунт нашей плоти, мы готовы отдать его им, чтобы избрать Джордана спикером».

Джордан, известный как союзник экс-президента Трампа, ранее высказывался против помощи Украине: «Главной проблемой в умах американцев является не Украина, а ситуация на границах США и преступность на улицах».