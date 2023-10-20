Запрос Байдена висит в воздухе: в Конгрессе каша

В пятницу Палата представителей Конгресса США после третьего раунда голосования вновь не сумела избрать нового спикера, сообщает The New York Times.

Кандидат от республиканцев Джим Джордан получил поддержку 194 представителей, потеряв 6 голосов по сравнению с первым раундом. 25 республиканцев не поддержали его. Кандидат от демократов Хаким Джеффрис набрал 210 голосов.

Республиканец Джим Джордан

Для избрания спикера необходимо 217 голосов при полном составе Палаты представителей.

Джордан, комментируя ситуацию, заявил: «Я не собираюсь сдаваться, несмотря на снижающуюся поддержку со стороны республиканцев». Бывший спикер Кевин Маккарти отметил: «Это проблема для партии. Это восемь сумасшедших членов партии под руководством Гетца, которые поставили нас в неудобное положение». Гетц, который ранее инициировал отстранение Маккарти, подчеркнул: «Если этим несогласным нужен фунт нашей плоти, мы готовы отдать его им, чтобы избрать Джордана спикером».

Джордан, известный как союзник экс-президента Трампа, ранее высказывался против помощи Украине: «Главной проблемой в умах американцев является не Украина, а ситуация на границах США и преступность на улицах».

Оппонент Джордана - демократ Хаким Джеффрис

3 октября Маккарти был отстранен от поста спикера, а временным спикером назначен Патрик Макгенри. Пока новый спикер не избран, Палата представителей не может согласовывать бюджет и принимать законы.

Это создает трудности для президента Байдена, который направил в Конгресс бюджетный запрос на 106 млрд долларов для поддержки Украины, Израиля и Тайваня.