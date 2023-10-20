Родственники российских солдат хотят видеть мигрантов и силовиков на фронте

В обращении, шаблон которого распространяется в телеграм-каналах и чатах, указано: ротация позволит мобилизованным отдохнуть для дальнейшего выполнения «задач, возложенных на Вооруженные силы России». В письме также говорится, что среди потенциальных кандидатов на фронт есть военные офицеры запаса и военные пенсионеры, для которых служба является «первоочередным долгом», учитывая ранний выход на пенсию по выслуге лет, в то время как среди мобилизованных много мужчин старше 40 лет, говорится в обращении.

Это второе массовое обращение родственников мобилизованных за последнюю неделю. Ранее было отправлено более 5 000 писем руководству страны с просьбой вернуть мобилизованных домой. Инициаторы акции подчеркивают, что будут продолжать свои действия до тех пор, пока не получат отклика на свои требования от власти.