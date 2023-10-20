Что станет с вкладами закрытого банка «Муганбанк»? главный вопрос
Закрытие «Муганбанка», занимавшего по объему уставного капитала 19-е место среди 24 банков Азербайджана, вызывает немало вопросов, связанных с вкладами его клиентов.
В числе основных причин, из-за которых ЦБ Азербайджана отозвал у «Муганбанка» лицензию, называют совокупный капитал банка, который был меньше минимального требования в 50 миллионов манатов, а также коэффициент его адекватности, составлявший менее 3 процентов.
Помимо этого, «Муганбанк» не обеспечивал надежную пруденциальность, то есть, не осуществлял надлежащий надзор за соблюдением экономических нормативов, установленных с целью поддержания стабильности банковской системы.
Доля «Муганбанка» в активах банковской системы Азербайджана составляла 1,4 процента, в кредитном портфеле – 2 процента, а в обязательствах банковского сектора - 1,3 процента. При этом 99,9 процента вкладчиков получат компенсацию.
Согласно последней отчетности, на 1 октября 2023 года общий объем застрахованных вкладов в «Муганбанке» составлял 216,7 миллиона манатов.
При этом, как сообщил haqqin.az эксперт-экономист Рауф Гараев, в первую очередь будут возвращены застрахованные средства, составляющие порядка 99 процентов общих вкладов. Каких-то проблем здесь не предвидится, поскольку этот вопрос будет решен Азербайджанским фондом страхования вкладов.
Что же касается мизерного процента незастрахованных депозитов, то их выплатой должен будет заниматься непосредственно «Муганбанк».
Рауф Гараев пояснил, что для возврата своих средств владельцы незастрахованных вкладов могут также обратиться в суд. Правда, вкладчики получат их в самую последнюю очередь после того, как «Муганбанк» выплатит долги государству.
Для выплаты незастрахованных вкладов банк, в частности, может продать посредством аукционов свое имущество, различное оборудование, автомобили и прочее.
В то же время, «Муганбанк» обязан оплатить все административные издержки, погасить долги перед налоговыми органами, выдать полугодовую зарплату своим работникам, а также, если останутся средства, расплатиться с владельцами незастрахованных депозитов.
Касаясь причин, приведших к отзыву лицензии у «Муганбанка», эксперт отметил невыполнение обязательств, которые брало на себя руководство банка.
«Если в течение определенного времени банк не выполняет обязательства, то его лишают лицензии, - подчеркнул Рауф Гараев. - Что же касается кредитов, взятых банком, то все они должны быть возвращены в Фонд страхования. Другими словами, отзыв лицензии вовсе не означает, что банк перестанет функционировать. «Муганбанк» будет действовать и дальше, но только для того, чтобы собрать долги, а также погасить до последнего маната все задолженности перед государством и частными вкладчиками. Понятно, что лишенный лицензии «Муганбанк» не сможет в этот период открывать депозитные счета и осуществлять другую деятельность».