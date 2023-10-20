В числе основных причин, из-за которых ЦБ Азербайджана отозвал у «Муганбанка» лицензию, называют совокупный капитал банка, который был меньше минимального требования в 50 миллионов манатов, а также коэффициент его адекватности, составлявший менее 3 процентов.

Закрытие «Муганбанка», занимавшего по объему уставного капитала 19-е место среди 24 банков Азербайджана, вызывает немало вопросов, связанных с вкладами его клиентов.

Помимо этого, «Муганбанк» не обеспечивал надежную пруденциальность, то есть, не осуществлял надлежащий надзор за соблюдением экономических нормативов, установленных с целью поддержания стабильности банковской системы.

Доля «Муганбанка» в активах банковской системы Азербайджана составляла 1,4 процента, в кредитном портфеле – 2 процента, а в обязательствах банковского сектора - 1,3 процента. При этом 99,9 процента вкладчиков получат компенсацию.

Согласно последней отчетности, на 1 октября 2023 года общий объем застрахованных вкладов в «Муганбанке» составлял 216,7 миллиона манатов.

При этом, как сообщил haqqin.az эксперт-экономист Рауф Гараев, в первую очередь будут возвращены застрахованные средства, составляющие порядка 99 процентов общих вкладов. Каких-то проблем здесь не предвидится, поскольку этот вопрос будет решен Азербайджанским фондом страхования вкладов.

Что же касается мизерного процента незастрахованных депозитов, то их выплатой должен будет заниматься непосредственно «Муганбанк».