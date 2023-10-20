Учреждена Конференция верховных судов тюркских стран

19 октября в Шуше прошла международная конференция, посвященная 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов подчеркнул заслуги Гейдара Алиева перед тюркским миром и в укреплении связей с тюркскими странами.

Было отмечено, что ключевую роль в объединении тюркского мира играет политическая воля глав государств. Также было акцентировано внимание на важности Конференции верховных судов для укрепления сотрудничества в судебной сфере. Председатель Верховного суда Турции Мехмет Акарджа также подчеркнул роль Гейдара Алиева в объединении тюркского мира.

Кроме того, обсуждалась инициатива Верховного суда Азербайджана о создании Конференции верховных судов тюркских государств. Председатели Верховных судов Казахстана и Турции одобрили данную инициативу, подчеркнув важность обмена опытом и укрепления сотрудничества между странами. Выступления также были сделаны представителями судов Узбекистана, Кыргызстана и Турецкой Республики Северного Кипра, а также представителем Организации тюркских государств. Затем состоялась церемония подписания Шушинской декларации об учреждении Конференции верховных судов тюркских государств.

Завершилось мероприятие совместной фотографией.