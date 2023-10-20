Галант о допуске гумпомощи в Газу: Как мы могли сказать нет американцам?

Депутаты Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета передали телеканалу 12 подробности разговора, состоявшегося ранее на этой неделе во время войны в Газе. Об этом информирует Times of Israel.

На встрече министра обороны Йоава Галанта расспрашивали, почему правительство согласилось пустить гуманитарную помощь из Египта в Газу до того, как заложники были освобождены.

«Американцы настояли, и мы не в положении отказать им. Мы зависим от них в вопросах поставки самолетов и военного оборудования. Что нам следовало делать? Отказать им?» - ответил Галант.