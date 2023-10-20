Помимо мирного населения Азербайджана, жертвами миллиона наземных мин, установленных Арменией на бывших оккупированных территориях Азербайджана, становятся и дикие животные. Об этом написал на своей странице в Х помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«На освобожденных территориях Азербайджана встречаются леопарды и медведи с ампутированными лапами. Помимо мирного населения Азербайджана, жертвами миллиона наземных мин, установленных Арменией на бывших оккупированных территориях Азербайджана, становятся и дикие животные. Наземные мины не делают различий между комбатантами, гражданскими лицами или дикими животными», — написал Гаджиев, сопроводив свою публикацию кадрами искалеченного медведя.