Жертвами армянского минного террора становятся и животные видео
Помимо мирного населения Азербайджана, жертвами миллиона наземных мин, установленных Арменией на бывших оккупированных территориях Азербайджана, становятся и дикие животные. Об этом написал на своей странице в Х помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«На освобожденных территориях Азербайджана встречаются леопарды и медведи с ампутированными лапами. Помимо мирного населения Азербайджана, жертвами миллиона наземных мин, установленных Арменией на бывших оккупированных территориях Азербайджана, становятся и дикие животные. Наземные мины не делают различий между комбатантами, гражданскими лицами или дикими животными», — написал Гаджиев, сопроводив свою публикацию кадрами искалеченного медведя.
Leopards and Bears with amputated legs are found in liberated territories of Azerbaijan. Along with Azerbaijani civilians, wild animals also become victims of landmines implanted by Armenia in millions in the formerly occupied territories of Azerbaijan. Landmines don't… pic.twitter.com/WAZQ9GbE0F— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 20, 2023