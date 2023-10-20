Джейхун Байрамов обсудил Карабах с послами европейских стран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с руководителями дипломатических миссий европейских стран, аккредитованных в Азербайджане. Об этом информирует пресс-служба МИД Азербайджана.

Основными темами обсуждения стали текущее состояние и будущие отношения между Азербайджаном и европейскими государствами, последствия недавних антитеррористических мероприятий и возможные перспективы развития в процессе мира и нормализации с Арменией.

Байрамов напомнил, что с момента подписания 10 ноября трехстороннего заявления проблема незаконных армянских военных формирований на территории Азербайджана оставалась основным источником угрозы, а также подчеркнул важность сентябрьских антитеррористических мероприятий для стабильности региона. Он также уточнил, что безопасность, а также языковые и культурные права жителей Карабахского региона Азербайджана будут обеспечены. С этой целью осуществляется регистрация на портале реинтеграции.

В дополнение министр указал на то, что, несмотря на длительную оккупацию региона так называемым режимом, не было создано возможности для посещения территории ни одним учреждением ООН. Вместе с тем было подчеркнуто, что после недавних антитеррористических мероприятий было согласовано и организовано посещение Карабаха для двух миссий ООН.

Байрамов подытожил свое выступление, подчеркнув уникальную историческую возможность для мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.