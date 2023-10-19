В Украине отчитались о провалах российских атак

Всего за сутки произошло 77 боевых столкновений. Российские войска осуществили 5 ракетных и 33 авиационных удара, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и местным населенным пунктам.

На различных направлениях отмечены следующие боевые действия: на Авдеевском направлении ВСУ отразили около 20 атак врага, а на Купянском направлении успешно противостояли российской армии возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и в районе Надежды Луганской области. На Лиманском и Бахмутском направлениях отражены атаки россиян, а на Марьинском направлении отмечается успешное отражение 15 атак российских Вооруженных сил в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении отмечены успешные действия в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области. В Запорожской области, в частности, возле населенных пунктов Полтавка и Работино, вражеские штурмовые действия также были безуспешны.

Параллельно этим оборонительным действиям Силы обороны Украины активно продолжают наступление, в частности, на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В процессе этих действий российские войска понесли потери. ВСУ также нанесли 7 авиационных ударов по позициям врага и еще 4 – по их зенитно-ракетным комплексам.

В условиях боевых действий haqqin.az не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.