Афзалов сменил Суровикина на посту главкома ВКС России
Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на источники.
С 23 июля Афзалов, по данным СМИ, занимает пост врио главкома ВКС после ухода в отставку генерала Сергея Суровикина.
Виктор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны в 1989 году, Военный университет ПВО в 2000-м и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2010-м.
За свою военную карьеру Афзалов занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.
В июле 2017 года указом президента России Владимира Путина был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В декабре 2022 года получил звание генерал-полковника.