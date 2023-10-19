Эльмир Алиев, отдел спорта 00:23

Сегодня двумя матчами стартовал второй круг азербайджанской футбольной Премьер-лиги. В первой игре 10-го тура в Товузе местный «Туран-Товуз» принимал «Карабах». Чемпиону не удалось победить – 2:2.

На 7-й минуте Олавио Жуниньо открыл счет благодаря ошибке голкипера хозяев Тарлана Ахмедли. Постепенно игроки «Туран-Товуза» пришли в себя и провели несколько опасных атак. «Карабах» спасал голкипер Андрей Лунев, однако в самом начале второго тайма и он был бессилен, когда защитники проспали передачу на нигерийца Отто Джона. Тот вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку. Затем команды забили по голу, но оба мяча были отменены. Ближе к концу игры заметным преимуществом владел «Карабах», и на 90-й минуте Леандро Андраде забил, как тогда казалось, победный мяч. Однако товузцы на радость своих болельщиков успели отыграться. На 4-й добавленной минуте Айхан Гусейнов пробил настолько здорово, что Лунев вновь был не в силах отразить удар – 2:2.

«Карабах» потерял важные два очка, и уже в субботу «Зиря» может стать единоличным лидером чемпионата, обыграв в Гяндже «Кяпяз». В центральном матче тура занимающий 3-е место «Сабаил» принимал «Нефтчи» и уступил 2:4. Хотя уже на 2-й минуте подопечные Шахина Диниева открыли счет. Давид Гомис пробил в ближний угол, а голкипер «Нефтчи» Иван Бркич не спас свою команду. На 12-й минуте Азер Алиев восстановил равновесие. А на 3-й добавленной к первому тайму минуте футболист сборной Палестины, но заявленный в азербайджанской Премьер-лиге как гражданин Израиля Атаа Джабер забил эффектный гол. Особо праздновать забитый мяч по понятным причинам Джабер не стал.

«Сабаил» смог сравнять счет на 79-й минуте. Сольный проход мадагаскарца с французским паспортом Александра Рамалингома завершился голом – 2:2. Но продолжить беспроигрышную серию, которая длилась целых шесть матчей, «Сабаилу» не удалось. На 87-й минуте бразильский защитник «Нефтчи» Юри Матиас головой отправил мяч в ворота Салахата Агаева. На 93-й минуте тот самый Гомис угодил в перекладину ворот «Нефтчи». А через минуту точку в матче поставил футболист «нефтяников» Рахман Гаджиев. Со счетом 4:2 побеждают гости.