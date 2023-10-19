Хакан Фидан: Байден одобряет разрушения в Газе

Министр рассказал о «попытках Израиля вытеснить палестинцев» из Газы в Египет: «Здесь есть такая проблема: Израиль хочет, чтобы граница была открыта и гражданские лица могли уйти оттуда. Египтяне же хотят не приема людей, а ввоза гуманитарной помощи в Газу. Потому что Израиль хочет, чтобы из Газы ушло как можно больше граждан, чтобы им было проще проводить военные операции в оставшихся районах», — сказал Фидан.

Касательно визита президента США Джо Байдена в Израиль министр Фидан сказал: «Конечно, факт того, что Байден совершил визит в Израиль, в этих условиях равносильно одобрению разрушения сектора Газа, и история это запомнит. Для многих это не является сюрпризом, но это порождает впечатление, которое может иметь совершенно иные последствия для США», — заявил глава МИД Турции.