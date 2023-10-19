США благодарят Катар

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в пятницу поприветствовал освобождение двух американок, удерживаемых ХАМАС в качестве заложников, и подчеркнул, что судьба еще 10 американцев остается без вести после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, передает CNN.

Блинкен также отметил, что около 200 человек из разных стран содержатся в Газе в качестве заложников.

Блинкен уточнил: «Неотложная работа по освобождению каждого американца, всех остальных заложников продолжается».

«Я, как и президент, говорил родственниками схваченных ХАМАС граждан США, что весь правительственный аппарат США будет работать каждую минуту, каждый день, чтобы обеспечить их освобождение, чтобы вернуть их родным домой», — сказал Блинкен.

В заключение он поблагодарил правительство Катара за активное содействие в усилиях по освобождению заложников.