США и Евросоюз обратились к Израилю с просьбой приостановить наземную операцию в Газе ради переговоров об освобождении заложников посредством Катара, сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal .

Источники указывают на сложный характер переговоров и возможное освобождение некоторых заложников со стороны ХАМАС.

Изначально Израиль был против приостановки операции, но, как сообщается, изменил позицию под давлением США. Сообщения о секретных переговорах последовали на фоне освобождения двух американок из плена ХАМАС 20 октября. В ответ на это президент США Джо Байден выразил благодарность Катару и Израилю за их роль в переговорах.

По данным источников, ХАМАС удерживает свыше 200 человек, взятых в заложники после нападения на Израиль 7 октября. Группировка ранее заявляла о 200-250 заложниках.

Армия обороны Израиля была готова начать операцию в Газе 14 октября, через неделю после атаки ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант 19 октября намекнул, что операция в Газе возможна в ближайшее время, заявив: «Скоро израильские военные увидят сектор Газа изнутри».