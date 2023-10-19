Российский самолет загорелся во время взлета в Душанбе

В ночь с 19 на 20 октября российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся при взлете с военного аэродрома в Душанбе из-за взрыва колеса, сообщают российские СМИ.

В результате инцидента самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел. На борту воздушного судна находились 8 человек, но никто не пострадал.

Предполагается, что причина пожара в российском самолете Ил-76МД на аэродроме в Душанбе - разрушение пневматики колеса при разгоне с дальнейшим попаданием элементов в мотор.