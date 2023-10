Зеленский отмечает заслуги США

Зеленский сказал: «Я благодарен президенту Джо Байдену за направление срочного бюджетного запроса в Конгресс США с целью поддержки Украины».

Он также подчеркнул, что благодаря помощи США Украина добилась освобождения большой части оккупированных территорий, отметив, что мир «находится на переломном этапе истории».

Зеленский призвал к дальнейшему противодействию России и добавил: «С прочной и постоянной поддержкой Украина положит конец российской агрессии и восстановит мир и безопасность в Европе».

В завершении он еще раз выразил признательность администрации Байдена и Конгрессу США за их поддержку.

I am grateful to @POTUS Joe Biden for sending an urgent budgetary request to the U.S. Congress to support Ukraine.



I thank the U.S. for leading the way in countering terrorism and aggression.



Ukraine has accomplished remarkable gains with critical American assistance over the…