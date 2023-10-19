Израиль уничтожает ХАМАС
Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по боевикам и объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале.
По ее данным, среди пораженных целей значатся оперативные штабы и установки для запуска противотанковых управляемых ракет.
Кроме того, были уничтожены наблюдательные посты и снайперские позиции, расположенные в многоэтажных зданиях.
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