Израиль уничтожает ХАМАС

Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по боевикам и объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале.

По ее данным, среди пораженных целей значатся оперативные штабы и установки для запуска противотанковых управляемых ракет.

Кроме того, были уничтожены наблюдательные посты и снайперские позиции, расположенные в многоэтажных зданиях.