Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 10:12

Непрерывные атаки российской армии с целью захвата города Авдеевка в Донецкой области достигли беспрецедентных масштабов. По информации украинских СМИ и российских военных корреспондентов, то, что произошло накануне под Авдеевкой, напоминало ад. Сообщается, что в боях за этот город российская армия потеряла много военной техники и живой силы. Серьезные потери понесли и ВСУ. Бои за Авдеевку фактически идут с 2014 года. Украинская армия выстроила вокруг этого города усиленные оборонительные укрепления, а после полномасштабной военной интервенции, начавшейся в феврале 2022 года, россияне предпринимали неоднократные, но безуспешные попытки захватить этот населенный пункт.

И хотя на отдельных участках российским войскам удалось в результате фланговых атак продвинуться на несколько сот метров, каждый день наступления заканчивался для россиян тяжелыми потерями. 19 октября, когда российский президент Владимир Путин посетил в Ростове штаб Южной военной группировки, российская армия начала новые атаки, сосредоточив большое количество сил в направлении Авдеевки. Но и они закончилась тяжелыми потерями для россиян. Согласно сводке Генштаба ВСУ, за вчерашние сутки ВС России понесли, по сути, рекордные потери - 55 танков, 120 бронемашин, 1380 солдат. Большая часть этих потерь пришлась на бои за Авдеевку. Украинский политик Борислав Береза так прокомментировал в своем блоге в YouTube произошедшее под Авдеевкой 19 октября. «Вчера действительно был ад, - написал Береза. - Я общался с парнями, и они говорили, что такого не видели нигде, даже под Бахмутом, даже на Запорожье. Россияне перли волна за волной. Они использовали все, вообще все - танки и артиллерию, БТР и БМП, «Грады», авиацию, беспилотники, ракеты, пехоту… Танков было столько, что минимальная колонна состояла из пяти, а максимальная – из тридцати машин. Они подъезжали, занимали позицию и начинали бить. Наши парни их уничтожали… И очень успешно. Это была одна из самых больших битв, проигранных россиянами. Хотя они считали ее для себя сверхважной… Когда вчера накатила двадцатая или тридцатая волна танков, один из офицеров сказал: «Это что, б**, Курская дуга»? (...) Это напоминало (наступление армии РФ на) Киев. Россияне собрали ударный кулак и бросили его на Авдеевку, и тут невероятно сработали наши парни… Это подвиг. Это было невозможно, но они это сделали».

По данным Борислава Березы, вчерашнюю атаку на Авдеевку отбили военнослужащие 47-й бригады Магура, 110-й бригады, президентской бригады ВСУ и другие части. При этом ВСУ понесли ощутимые потери. А вот что пишет российский телеграмм-канал «Кремлевская табакерка»: «По Авдеевке кошмар. Сложно передать словами, что происходит на Авдеевском направлении, но там реально сущий ужас. Несколько дней назад были первые масштабные попытки взять Авдеевский террикон, но они оказались неудачными. Вчера была новая попытка прорыва, и снова большие потери». По данным российского телеграмм-канала, генералы бросили войска на «мясные штурмы», чтобы порадовать Путина в связи с его приездом в Ростов-на-Дону. «Генералы знали, что приедет Путин, и решили сделать ему подарок, - сообщает «Кремлевская табакерка», ссылаясь на офицера ВС РФ. - Мы ведь с 2014-го года ведем бои за Авдеевку. Пытались взять террикон, чтобы перекрыть снабжение, но, увы, подарка не получилось. Очень много погибших. Даже не можем посчитать. Ситуация настолько плачевная, что, по данным нашего источника, больницы и морги оккупированного Донецка забиты. Только за сутки потери в военной технике оценивают в 40 единиц».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный посетил в ходе боевых действий несколько участков линии фронта, в том числе Авдеевку. Видео, снятое во время его пребывания в городе, опубликовано на официальном Telegram-канале главкома ВСУ. По словам Залужного, на линии соприкосновения нет простых участков, есть только те, на которых сложнее, и это как раз Авдеевка. «Российские войска не оставляют попыток прорвать оборону и окружить город», - указал главком ВСУ. По словам высокопоставленного украинского военнослужащего, ВС России активно используют штурмовые подразделения, авиацию, артиллерию и большое количество бронетехники.