Призыв Зеленского к созданию второго фронта против России на Южном Кавказе. Обеспокоенность сепаратистов наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в режиме видеоконференции на саммите Объединённых экспедиционных сил в Швеции, призвал Грузию вернуть утраченные территории.

«Это усилит потенциал нашей общей безопасности здесь, в нашей части Европы, - цитирует Зеленского «Европейская правда». - Особенно, когда для Грузии, благодаря нашей защите от России, откроются новые перспективы для восстановления своей территориальной целостности».

Зеленский призвал Грузию военным путем освободить оккупированные Россией территории

По словам президента Украины, такие действия будут способствовать укреплению общей безопасности в Европе и станут чрезвычайно важными в историческом контексте.

Ранее грузинские официальные лица подтверждали, что Украина пытается открыть на Южном Кавказе второй фронт против России, подстрекая Тбилиси к военным действиям против Абхазии и Южной Осетии и утверждая, что «за этим планом стоят США». А украинские чиновники, в свою очередь, заявляли на разных уровнях, что если Грузия откроет на Южном Кавказе второй фронт, то это сможет ускорить победу Украины в войне с Россией.

Следует отметить в этой связи, что в сепаратистских регионах на территории бывшего СССР призыв Владимира Зеленского был встречен с беспокойством, а в некоторых случаях даже с насмешками.

Официальный Тбилиси ясно понимает, что любая попытка Грузии силой вернуть утраченные территории будет означать вступление во вторую войну с Россией

Аслан Бжания, «президент» Абхазии, заявил на пресс-конференции 19 октября, что Зеленский «пытается спровоцировать новую войну на Кавказе», добавив, что «рассчитывает на сдержанную реакцию властей Грузии».

«Эти заявления свидетельствуют о том, что Зеленский и стоящие за ним силы хотят развязать новую кровопролитную войну в Кавказском регионе, - подчеркнул Бжания. - Украина пытается расширить географию участников конфликта и создать дополнительный пояс нестабильности вокруг России. Рассчитываю, что действующее руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна».

По словам Бжании, со стороны Зеленского подобные заявления носят «регулярный характер», и Запад реагирует на них «либо вяло, либо вообще не реагирует, поскольку они разделяют такие взгляды по отношению к Абхазии».

Реакция Аслана Бжании

Вторит Бжании и Алан Гаглоев, «президент» Южной Осетии, назвавший «агонией» обращение президента Украины к грузинским властям.

«Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, в состоянии которой находится киевский режим», — подчеркнул Гаглоев.

Столь обнадеживающие заявления лидеров сепаратистских Абхазии и Южной Осетии, несомненно, связаны с курсом нынешнего правительства Грузии, открыто заявляющего, что не планирует возвращать военным путем утраченные территории Абхазии и Южной Осетии.

Учитывая довольно сложные отношения Грузии с США и Западом в целом, а также наличие российских военных баз в Южной Осетии и Абхазии, официальный Тбилиси ясно понимает, что любая попытка Грузии силой вернуть утраченные территории будет означать вступление во вторую войну с Россией.

В связи с этим наблюдатели не ждут от Грузии в ближайшее время какой-либо активности в этом направлении. Не говоря уже о том, что на данный момент Тбилиси не имеет для этого необходимых ресурсов.

Алан Гаглоев

Но после того, как Азербайджан военным путем восстановил полный суверенитет над Карабахом, руководство сепаратистских регионов Грузии и Приднестровья не скрывают опасений, в соответствии с которыми Грузия и Молдова могут вслед за Азербайджаном предпринять более решительные шаги, что обеспечить свою территориальную целостность.

Среди постсоветских сепаратистских регионов наиболее слабым с военной точки зрения считается регион Приднестровья, не имеющий общей границы с Россией. А это значит, что если Молдова решит восстановить полный контроль над регионом, то армия России может прийти на помощь Тирасполю только в том случае, если ей удастся оккупировать Одесскую и Николаевскую области Украины.