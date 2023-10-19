Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10:36

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в режиме видеоконференции на саммите Объединённых экспедиционных сил в Швеции, призвал Грузию вернуть утраченные территории. «Это усилит потенциал нашей общей безопасности здесь, в нашей части Европы, - цитирует Зеленского «Европейская правда». - Особенно, когда для Грузии, благодаря нашей защите от России, откроются новые перспективы для восстановления своей территориальной целостности».

По словам президента Украины, такие действия будут способствовать укреплению общей безопасности в Европе и станут чрезвычайно важными в историческом контексте. Ранее грузинские официальные лица подтверждали, что Украина пытается открыть на Южном Кавказе второй фронт против России, подстрекая Тбилиси к военным действиям против Абхазии и Южной Осетии и утверждая, что «за этим планом стоят США». А украинские чиновники, в свою очередь, заявляли на разных уровнях, что если Грузия откроет на Южном Кавказе второй фронт, то это сможет ускорить победу Украины в войне с Россией. Следует отметить в этой связи, что в сепаратистских регионах на территории бывшего СССР призыв Владимира Зеленского был встречен с беспокойством, а в некоторых случаях даже с насмешками.

Аслан Бжания, «президент» Абхазии, заявил на пресс-конференции 19 октября, что Зеленский «пытается спровоцировать новую войну на Кавказе», добавив, что «рассчитывает на сдержанную реакцию властей Грузии». «Эти заявления свидетельствуют о том, что Зеленский и стоящие за ним силы хотят развязать новую кровопролитную войну в Кавказском регионе, - подчеркнул Бжания. - Украина пытается расширить географию участников конфликта и создать дополнительный пояс нестабильности вокруг России. Рассчитываю, что действующее руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна». По словам Бжании, со стороны Зеленского подобные заявления носят «регулярный характер», и Запад реагирует на них «либо вяло, либо вообще не реагирует, поскольку они разделяют такие взгляды по отношению к Абхазии».

Вторит Бжании и Алан Гаглоев, «президент» Южной Осетии, назвавший «агонией» обращение президента Украины к грузинским властям. «Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, в состоянии которой находится киевский режим», — подчеркнул Гаглоев. Столь обнадеживающие заявления лидеров сепаратистских Абхазии и Южной Осетии, несомненно, связаны с курсом нынешнего правительства Грузии, открыто заявляющего, что не планирует возвращать военным путем утраченные территории Абхазии и Южной Осетии. Учитывая довольно сложные отношения Грузии с США и Западом в целом, а также наличие российских военных баз в Южной Осетии и Абхазии, официальный Тбилиси ясно понимает, что любая попытка Грузии силой вернуть утраченные территории будет означать вступление во вторую войну с Россией. В связи с этим наблюдатели не ждут от Грузии в ближайшее время какой-либо активности в этом направлении. Не говоря уже о том, что на данный момент Тбилиси не имеет для этого необходимых ресурсов.