Первые грузовики с гумпомощью уже начали прибывать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Всего ожидается 20 фур.

*** 11:09

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открылся в 10:00 для прохода иностранцев на египетскую территорию, сообщило посольство США в Израиле на своем сайте со ссылкой на информированные источники.

«Мы получили информацию, что пограничный переход «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени. Если граница между сектором Газа и Египтом будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан», - говорится в сообщении.