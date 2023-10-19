Байден назвал причину атаки ХАМАС

Одной из причин нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль была попытка помешать сближению этой страны с Саудовской Аравией, заявил американский президент Джо Байден, передает AFP.

«Они знали, что я собирался сесть за стол переговоров с саудитами», - сказал Байден. Он пояснил, что саудиты намеревались «признать Израиль, объединить Ближний Восток».

Аналогичное мнение на следующий день после атаки, 8 октября, выразил госсекретарь Энтони Блинкен. «Посмотрите, кто против нормализации отношений? ХАМАС, «Хезболла», Иран. Поэтому неудивительно, что частью мотивации могло быть срыв усилий по сближению Саудовской Аравии и Израиля, а также других стран, которые могут быть заинтересованы в нормализации отношений с Израилем», - объяснил он.