В ходе тренировок к предстоящим в нашей стране совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023» спецназ Азербайджана и Турции демонстрирует высокий профессионализм, сообщили в Минобороны Азербайджана.

На очередных тренировках к совместным учениям поднятые по тревоге спецназовцы в соответствии с задачей выполнили различные действия, используя защитные свойства местности и средства маскировки.

Преодолевая препятствия, которые могут возникнуть на поле боя, группа в соответствии с планом совершила внезапный налет на пункт дислокации условного противника. Были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи, обезврежена живая сила противника.

Тренировки к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» продолжаются.