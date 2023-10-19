Названа сумма компенсации оправданным по «Тертерскому делу»
По «Тертерскому делу» на сегодняшний день оправданы в общей сложности 54 человека, 22 из них – военнослужащие - получили компенсацию, общая сумма которой составляет 1 млн 546 тыс. манатов. Об этом адвокат Расул Джафаров сообщил на своей странице в Facebook.
Кроме того, 6 гражданских лиц, оправданных по делу, получили компенсацию общей суммой 167 тыс. 420 манатов.
Джафаров добавил, что в настоящее время продолжаются судебные процессы по искам о выплатах компенсаций.
Отметим, что ответчиком по всем искам выступает Минфин.