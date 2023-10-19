Политолог Евгений Сатановский уволен с канала «Соловьев LIVE», где работал экспертом, за слова об официальном представителе МИД России Марии Захаровой. Об этом в Telegram объявил пропагандист Владимир Соловьев.

Он лично принес извинения МИД России за подобные заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского журналист назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме».

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», - заявил Соловьев в видеообращении, облаченный в военную форму и бронежилет.

Сатановский, в частности, назвал Захарову «сильно выпивающей ш*арой», и обвинил ее в антисемитизме.