Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 12:41

Иран может бросить на борьбу с Израилем всех своих прокси в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене, а также в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, чтобы спровоцировать на Ближнем Востоке большую войну и установить гегемонию в исламском мире. Именно к такому выводу пришли иранские эксперты, анализируя заявления высокопоставленных представителей Исламской Республики в последние дни. Выступая по государственному телевидению Ирана, Верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил, что, если Израиль продолжит бомбить сектор Газа, никто уже не сможет остановить от ударов возмездия мусульман мира и силы сопротивления.

«Что бы ни делал сионистский режим, он уже не сможет компенсировать понесенную им скандальную неудачу, - заявил рахбар. - Если преступления сионистского режима продолжатся, терпение мусульман и сил сопротивления лопнет, и тогда уже никто не сможет их остановить». Напомним, используя термин «ось сопротивления», официальные лица ИРИ имеют в виду разбросанную по Ближнему Востоку сеть вооруженных группировок, существование которых было бы невозможным без военно-технической и финансовой поддержки Ирана. Иранское информационное агентство «Фарс» распространило заявление заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави, предупредившего о полной боевой готовности всех иранских прокси в регионе. На этом фоне весьма противоречиво прозвучали слова президента ИРИ Ибрагима Раиси, который, с одной стороны, напомнил, что поддержка палестинцев является приоритетом внешней политики Ирана, но, с другой, отметил, что вооруженные прокси Тегерана на Ближнем Востоке «принимают свои собственные, независимые решения». Буквально в тот же день глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что солдаты «оси сопротивления» способны вести «долгосрочные войны с врагом», и что расширение продолжающегося конфликта изменит карту Израиля.

Комментируя для haqqin.az слова Раиси о проиранских вооруженных группировках, принимающих «свои собственные, независимые решения», известный иранский политолог Урал Хатами отметил, что на поддержку своих прокси на Ближнем Востоке и в других регионах мира Иран потратил в последние десять лет до 300 миллиардов долларов. «Безусловно, эти группировки несамостоятельны и неукоснительно выполняют приказы, поступающие из Тегерана, - подчеркнул политолог. – Говоря о каких-то «независимых решениях» вооруженных группировок, Раиси просто хочет отвести от Тегерана ответственность за, возможно, самое крупное нападение на Израиль, осуществленное одной из проиранских группировок. Дескать, это было самостоятельное решение ХАМАС и теократическая власть в Тегеране тут ни при чем». Ссылаясь на данные из собственных источников, Урал Хатами утверждает, что, кроме плана «А», осуществленного ХАМАС 7 октября, у Ирана есть еще и план «B», предполагающий нападение на Израиль одновременно с четырех сторон. По этому плану Тегеран пойдет ва-банк и бросит на войну с Израилем все имеющиеся у него прокси-силы. «Со стороны сектора Газа будет по-прежнему действовать инфраструктура ХАМАС, который ежегодно получает от Ирана порядка 100 миллионов долларов финансовой помощи, а также различное оружие, поставляемое по подземным тоннелям с территории Египта, - утверждает политолог. - Помимо этого, Тегеран оплачивает содержание офисов военно-политического руководства ХАМАС в Турции, Ливане и Катаре, а также материально поддерживает лидеров этой организации, которые уже много лет живут в Дохе. Судя по информации, которой располагают силы безопасности европейских стран, у ХАМАС есть стрелковое оружие, минометы, управляемые противотанковые ракеты, зенитные ракеты, беспилотники, гранатометы, неуправляемые ракеты малой и большой дальности».

В соответствии с планом «В», наиболее мощная проиранская организация, ливанская «Хезболла», будет атаковать Израиль с севера. По словам Хатами, среди группировок прокси-армии ИРИ в четырех странах Ближнего Востока «Хезболла», числящаяся в списке террористических организаций США и ряда других стран, обладает наибольшим количеством вооружений и ежегодно получает от Ирана 700 миллионов долларов. К этой сумме следует добавить еще сотни миллионов долларов, представляющих собой доходы от производства и оборота наркотиков и другой незаконной экономической деятельности, включая контроль над черным рынком валюты в Ливане. «В арсенале «Хезболлы» - неуправляемые и управляемые ракеты ближнего и дальнего действия, противотанковые ракеты, современные зенитные системы, БПЛА, БТРы, противокорабельные ракеты «Корнет», минометы и другое оружие, поставляемое Тегераном, - рассказал Урал Хатами. - Действуя в координации с руководством ХАМАС, «Хезболла» привязывает к северу значительные силы Армии обороны Израиля. С востока, с территории Сирии, Израилю угрожают вторжением отряды сирийской «Хезболлы» и шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» под командованием офицеров сил спецназа «Аль-Кудс», входящего в состав КСИР. В Ливане и Сирии действует также группировка «Исламский джихад», лидер которой, Зиад Нахале, встречался с Ибрагимом Раиси и Али Хаменеи во время поездки в Тегеран в июне этого года. Штаб-квартира этой группировки находится на юге Ливана, в районе, находящемся под контролем «Хезболлы». Среди ударных средств, которые Иран предоставил «Исламскому джихаду», есть минометы, противотанковые управляемые ракеты, беспилотники, зенитные ракеты, неуправляемые ракеты малой и большой дальности». Среди других активных террористических группировок Ирана, действующих на Западном берегу реки Иордан и на территориях, находящихся под контролем Палестинской автономии, Хатами называет организацию «Арин аль-Асуд» или «Львиный лес».

«Эта группировка сформирована в 2022 году и считается филиалом ХАМАС на Западном Берегу, - уточняет иранский политолог. - Возглавляет её Вади Халве. За последний год «Арин аль-Асуд» имела множество столкновений с израильской армией. Также на Западном берегу Иордана действует «Движение палестинских моджахедов», возглавляемое Асадом Абу Шария. Эта группировка недавно получила от «Хезболлы» через Иорданию множество стрелкового оружия, минометов, зенитных ракет и ракет малой дальности». По словам Хатами, помимо ливанской «Хезболлы» в Сирии сосредоточены также вооруженные отряды «Фатимиюн» и пакистанской «Зайнбиюн», переброшенные из Афганистана. «Тегеран может также рассчитывать на боевиков «Бригады Абдул Кадира аль-Хусейни», - указывает политолог. – Напомню, эта группировка, имеющая доступ к легкому вооружению, минометам, зенитным ракетам и ракетам малой дальности, взяла на себя ответственность за недавние минометные обстрелы израильской территории с Голанских высот в Сирии». Как утверждает Хатами, особое место в иранской «оси сопротивления» занимают шиитские группировки Ирака, совершившие две атаки беспилотников на американские войска, дислоцированные на базе Айн-аль-Асад в Ираке. Лидеры группировок ополченцев в Ираке заявили, что эта атака беспилотников стала ответом на бомбардировку ВВС Израиля сектора Газа. Среди иракских группировок, заявивших о готовности защищать Палестину, следует назвать также «Катаиб Хезболла». Ее основатель вместе с командующим силами «Кудс» КСИР был убит 3 января 2020 года в результате атаки американского беспилотника недалеко от аэропорта Багдада.

Другая проиранская организация в Ираке, готовая поддержать палестинцев, это «Армия Бадра» во главе с Хади аль-Амири. «Ее можно считать самой близкой к Тегерану иракской военно-политической группировкой, - считает Хатами. - Лидер «Армии Бадра» обещал атаковать «все интересы США на Ближнем Востоке», если Вашингтон вмешается и поддержит Израиль. «Армия Бадра» имеет на вооружении танки М-1 «Абрамс», бронетехнику, различное оружие иранского и советского производства». По словам Хатами, власти Ирана могут задействовать против Израиля с сирийской или иорданской сторон также группировку «Асаиб Ахль Хак». Ее лидер, Кайс Хазали, представляется как важнейший союзник ИРИ и неоднократно заявлял, что готов беспрекословно выполнить любой приказ аятоллы Хаменеи. Эта группировка имеет в арсенале бронетранспортеры М-113 американского производства и произведенные в Иране танки, легкое вооружение, гранатометы, беспилотники и даже баллистические ракеты.