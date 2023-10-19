Экс-премьер Пакистана возвращается в страну

Бывший премьер-министр Пакистана, основатель и лидер политической партии «Пакистанская мусульманская лига» Наваз Шариф возвращается в Исламскую Республику после четырех лет нахождения в политическом изгнании.

По прибытии Шариф отправится в Лахор, где выступит с обращением к активистам и сторонникам своей партии. Ранее пакистанские СМИ сообщили, что Наваз Шариф принял окончательное решение вернуться на родину из Лондона, чтобы возглавить предвыборную кампанию партии на предстоящих выборах в парламент.

Шариф с 2019 года проживает в Лондоне, куда он выехал для лечения тяжелого заболевания, полученного во время отбывания тюремного заключения. В 2018 году он был приговорен к десяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции.