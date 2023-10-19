Турция взывает к справедливости обновлено 16:20
Необходимо стремиться к справедливому для обеих сторон, Израиля и Палестины, миру, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на международном саммите по палестино-израильскому вопросу в столице Египта Каире с участием более 30 государств, ряда международных и региональных организаций.
Он отметил, что для этого каждый должен приложить усилия: "Настало время для такого мира".
По словам Фидана, напряженность в регионе также может повлиять на международную безопасность: "Отправка гуманитарной помощи в Газу может стать возможностью для мира. Мы верим в это. В том числе это способствовало бы международной стабильности. Все хотят мира. Но одного желания мало, надо действовать".
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите в Каире, что атака террористов ХАМАС на Израиль не может служить оправданием для действий израильских военных в секторе Газа. Единственным "реалистичным основанием для подлинного мира и безопасности", по мнению Гутерриша, может стать создание палестинского государства.
Также генсек заявил, что ООН работает на пределе сил для обеспечения постоянной доставки гумпомощи в сектор Газа.
Представители Канады и Италии выступили за создание двух государств - Израиля и Палестины.
"Канада настаивает на совместном сосуществовании Израиля и независимого государства Палестина", - заявил представитель Канады.
Представитель Италии же отметил, что Рим "остаётся приверженным решению конфликта между Израилем и сектором Газа на принципе сосуществования двух независимых государств и создании независимого государства Палестина".
В Каире стартовал саммит, посвященный ситуации в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya.
«Саммит по палестинской проблеме стартовал в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций», - говорится в материале телеканала.
Ранее сообщалось, что в саммите примут участие президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль-Халифа, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.