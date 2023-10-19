Необходимо стремиться к справедливому для обеих сторон, Израиля и Палестины, миру, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на международном саммите по палестино-израильскому вопросу в столице Египта Каире с участием более 30 государств, ряда международных и региональных организаций.

Он отметил, что для этого каждый должен приложить усилия: "Настало время для такого мира".

По словам Фидана, напряженность в регионе также может повлиять на международную безопасность: "Отправка гуманитарной помощи в Газу может стать возможностью для мира. Мы верим в это. В том числе это способствовало бы международной стабильности. Все хотят мира. Но одного желания мало, надо действовать".