Отдел спорта 14:01

Сегодня в Центре отдыха «Хазри» в Загульбе начала свою работу 29-я Генеральная ассамблея Европейской конфедерации стрельбы (ESC).

В мероприятии принимают участие президент Международной федерации стрельбы (ISSF) Лучиано Росси, глава Европейской конфедерации Александр Ратнер, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева и представители стран-членов ESC. В рамках Генассамблеи было предусмотрено определение стран, в которых в ближайшие годы будут проводиться чемпионаты Европы. Со вступительным словом мероприятие открыла Мариана Василева. Далее генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров сообщил представителям СМИ, что в Баку будет обсуждаться работа, проведенная Европейской конфедерацией и национальными федерациями за последние два года. Ряд вопросов будет решен при помощи голосования. «В мае следующего года в Баку пройдет Кубок мира. Это большое событие. Но если говорить непосредственно о европейских соревнованиях, то в будущем мы планируем принять чемпионат Европы», - заявил Эмин Джафаров.

Напомним, что в августе этого года в Баку прошел чемпионат мира, на котором разыгрывались лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж. Президент Международной федерации Лучиано Росси поблагодарил азербайджанскую сторону за прекрасную организацию Генассамблеи, отметив, что это лучшее подобное мероприятие за последние годы. Он подчеркнул, что бакинское стрельбище – одно из лучших в мире, а Федерация стрельбы Азербайджана проводит колоссальную работу. «Мы хотим, чтобы спортсмены, которые будут выступать на Олимпийских играх, свою подготовку проводили в Баку, - заявил Росси. - Здесь прекрасный стрелковый центр, который считается одним из лучших в мире. Думаю, после чемпионата мира в Азербайджане можно провести и чемпионат Европы. Мы встречались с президентом Федерации стрельбы Азербайджана. Я готов оказать всяческую поддержку. Чемпионат мира, проведенный в Баку, был здорово организован. Азербайджан продемонстрировал свое гостеприимство, свои традиции, свою культуру. Это был месседж всему миру. Я как президент ISSF хотел бы, чтобы в Баку после Олимпиады прошло еще одно соревнование с сильнейшими стрелками мира».