Мусульмане выгнали премьера Канады ВИДЕО
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо освистали в канадской мечети в Торонто во время его визита в поддержку пострадавшим в секторе Газа.
Мусульмане обвинили Трюдо в «лицемерии и двойных стандартах» по отношению к Палестине. Трюдо не позволили выступить и заставили покинуть мечеть. «Забери своих людей и выходи отсюда! Сколько палестинцев ещё должны умереть, чтобы огонь прекратился?», – кричали мусульмане.
October 21, 2023
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