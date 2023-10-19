Премьер-министра Канады Джастина Трюдо освистали в канадской мечети в Торонто во время его визита в поддержку пострадавшим в секторе Газа.

Мусульмане обвинили Трюдо в «лицемерии и двойных стандартах» по отношению к Палестине. Трюдо не позволили выступить и заставили покинуть мечеть. «Забери своих людей и выходи отсюда! Сколько палестинцев ещё должны умереть, чтобы огонь прекратился?», – кричали мусульмане.