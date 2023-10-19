Миллион баррелей азербайджанской нефти направляются в Израиль
По данным агентства Bloomberg, в данный момент танкер Seaviolet с одним миллионом баррелей азербайджанской нефти держит курс на израильский порт Эйлат.
Поскольку главный нефтяной причал Израиля в Ашкелоне был разрушен во время недавнего нападения боевиков ХАМАС, для поставок нефти используют порт Эйлат на Красном море. Как отмечает Bloomberg, все происходящее доказывает, что, несмотря на войну с ХАМАС, Израиль может и дальше осуществлять бесперебойный импорт нефти.
Сообщается, что 900-футовый танкер Seaviolet был загружен более миллионом баррелей азербайджанской нефти сорта Azeri Light с терминала Джейхан в Турции. Официально танкер направляется в порт Акаба в Иордании, однако несколько трейдеров подтвердили корреспонденту Bloomberg, что фактически груз, приобретенный израильским нефтеперерабатывающим заводом Paz Oil, будет доставлен в порт Эйлата, расположенный всего в шести километрах от Акабы.
По данным аналитической компании Kpler, Израиль уже несколько лет не использует Эйлат для импорта нефти. Известно, что компания EAPC прокладывает 163-мильный трубопровод из Эйлата в Ашкелон, откуда сырая нефть будет доставляться на близлежащий НПЗ в Ашдоде.
Британский клуб P&I, международный страховщик торговых судов от рисков, включая разливы нефти, заявил в среду со ссылкой на местных корреспондентов, что нефтяной причал в Ашкелоне «находится под постоянными ракетными обстрелами».
«Хотя Ашкелон официально открыт, - заявили в P&I, - на деле он практически закрыт, и суда должны согласовывать свой заход в порт с ВМС Израиля».
Напомним, что официальные лица ряда стран-членов ОПЕК заявили, что не готовы присоединиться к призыву Ирана и вводить нефтяное эмбарго против Израиля.
Впрочем, по мнению аналитиков, возможности картеля в этом направлении в любом случае весьма ограничены. К тому же, готовность полностью удовлетворить спрос Израиля на нефть неоднократно озвучивали официальные представители США.