Миллион баррелей азербайджанской нефти направляются в Израиль

Поскольку главный нефтяной причал Израиля в Ашкелоне был разрушен во время недавнего нападения боевиков ХАМАС, для поставок нефти используют порт Эйлат на Красном море. Как отмечает Bloomberg, все происходящее доказывает, что, несмотря на войну с ХАМАС, Израиль может и дальше осуществлять бесперебойный импорт нефти.

Сообщается, что 900-футовый танкер Seaviolet был загружен более миллионом баррелей азербайджанской нефти сорта Azeri Light с терминала Джейхан в Турции. Официально танкер направляется в порт Акаба в Иордании, однако несколько трейдеров подтвердили корреспонденту Bloomberg, что фактически груз, приобретенный израильским нефтеперерабатывающим заводом Paz Oil, будет доставлен в порт Эйлата, расположенный всего в шести километрах от Акабы.

По данным аналитической компании Kpler, Израиль уже несколько лет не использует Эйлат для импорта нефти. Известно, что компания EAPC прокладывает 163-мильный трубопровод из Эйлата в Ашкелон, откуда сырая нефть будет доставляться на близлежащий НПЗ в Ашдоде.