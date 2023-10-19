Баку объединит трудящихся исламского мира

Как сообщает haqqin.az, о значимости этого центра в укреплении связей между странами-членами Организации было отмечено на встрече делегации, возглавляемой министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, в Узбекистане с министром по вопросам сокращения бедности и занятости Бехзодом Мусаевым.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно конференции министров труда стран-членов ОИК, которая пройдет в Баку в следующем месяце.

Стороны обсудили проект межправительственного соглашения в сфере трудовой миграции, которое уже готово для подписания.