Баку объединит трудящихся исламского мира
В Баку создается Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как сообщает haqqin.az, о значимости этого центра в укреплении связей между странами-членами Организации было отмечено на встрече делегации, возглавляемой министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, в Узбекистане с министром по вопросам сокращения бедности и занятости Бехзодом Мусаевым.
На встрече также состоялся обмен мнениями относительно конференции министров труда стран-членов ОИК, которая пройдет в Баку в следующем месяце.
Стороны обсудили проект межправительственного соглашения в сфере трудовой миграции, которое уже готово для подписания.
Отметим, что в рамках визита азербайджанской делегации в Узбекистан между министерством труда и социальной защиты Азербайджана и Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере социальной защиты.
На встрече Сахиль Бабаев рассказал о реформах, проводимых в последние годы в сфере труда, занятости и социальной защиты в Азербайджане, программах активной занятости, концепции DOST, цифровых достижениях в социальной сфере. Были отмечены преимущества и выгоды введенной в действие в прошлом году подсистемы «Труд и занятость» для участников рынка труда.
Бехзод Мусаев выразил удовлетворение постоянно развивающимися отношениями между двумя странами, заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере труда и занятости, сокращения бедности и активном обмене опытом.
Также была подчеркнута важность развития сотрудничества между сторонами в сфере труда, охраны труда, занятости, реализации программы самозанятости, ликвидации неформальной занятости.