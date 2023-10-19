Израиль принял вызов «Хезболлы»

"Хезболла" решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену", - приводит The Times of Israel его слова в ходе посещения военной базы "Биранит" у границы с Ливаном.

Министр отметил, что ситуация станет еще сложнее, и военнослужащим нужно быть готовыми к любому развитию обстановки.

"Хезболла" неоднократно обстреливала ракетами и из огнестрельного оружия территорию Израиля. Так, в движении заявили в минувшую среду, что подвергли обстрелу три израильских военных поста возле границы с Ливаном. В свою очередь в ночь на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам "Хезболлы" в Ливане. В ЦАХАЛ указали, что эти действия стали ответом на ракетный обстрел со стороны "Хезболлы".