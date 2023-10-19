Из 32 новых судей, назначенных указом президента от 11 октября 2023 года, 7 человек, то есть 22 процента, являются членами Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в Коллегии адвокатов, об этом заявил председатель Коллегии Анар Багиров на встрече с новоназначенными судьями, состоявшейся в адвокатском бюро «De Fendo».

Анар Багиров сказал, что это очень высокий показатель. В то же время это подтверждает тот факт, что в настоящее время адвокатура фактически стала кадровым банком для других сфер, в том числе и для судебной системы.

Было отмечено, что 7 членов Коллегии, продемонстрировавшие в конкурсе по приему на вакантные должности судей высокие знания, - Эфендизаде Турал Гурбанали оглы назначен судьей в Шекинский суд по тяжким преступлениям, Алиева Лейла Кямиль гызы - в Гянджинский Административный суд, Исмайлов Самир Бейстан оглы - в Сумгаитский городской суд, Гулиева Гулендам Гюндуз гызы - в Мингячевирский городской суд, Мирзафарова Кенуль Муртуз гызы - в Шабранский районный суд, Мусаева Вюсала Вахид гызы - в Насиминский районный суд и Рзаева Фарида Ислам гызы - в Сураханский районный суд.

Анар Багиров поздравил вновь назначенных судей и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече также выступил член Коллегии, глава Совета старейшин, заслуженный юрист республики Икрам Керимов, который посоветовал новым судьям руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства закона и избегать негативных ситуаций.